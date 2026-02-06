Уламки збитого дрона пошкодили підстанцію залізниці під Львовом

У Львівському районі уламки збитого російського безпілотника пошкодили залізничну інфраструктуру. Інцидент стався під час повітряної тривоги поблизу села Підбірці.

Рух потягів не зупиняли, постраждалих немає. Про це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОВА.

Які пошкодження завдали уламки ворожого дрона?

Безпілотник знешкодила мобільна вогнева група під час повітряної тривоги вдень 5 лютого неподалік Львова.

Його уламки знищили один провід високовольтної лінії сигналізації, централізації та блокування, а також скління вікон у будівлі підстанції тягової станції.

Після падіння дрона рятувальники зафіксували пошкодження, однак перебоїв у русі потягів та електропостачанні не було. Постраждалих також немає.

Пізніше біля тягової підстанції виявили уламок безпілотника без бойової частини – пожежі не виникло.

Що відомо про атаку на Львів 5 лютого?