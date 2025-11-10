Порт в городе Туапсе атаковали морские дроны: вероятно, было попадание в один из кораблей
- Город Туапсе подвергся атаке морских дронов.
- Предварительно, под ударом мог быть один из российских военных кораблей.
Ночь на 10 ноября выдалась неспокойной для жителей российского города Туапсе, расположенного на побережье Черного моря. Там объявляли тревогу из-за атаки беспилотных морских аппаратов.
О последствиях взрывов в Туапсе пишут в телеграм-каналах, передает 24 Канал.
Что известно об ударе по Туапсе?
В сети сообщают, что взрыв произошел вблизи причала №167, где обычно швартуются вспомогательные суда Черноморского флота России.
Предварительная информация свидетельствует о возможном попадании в один из российских военных кораблей.
Вероятно, атаку могли осуществить украинские морские дроны, которые в последнее время все чаще уничтожают цели в тыловых портах России.
Смотрите видео атаки на Туапсе
Заметим, в ночь на 2 ноября город Туапсе в Краснодарском крае России также подвергся атаке беспилотников. В результате удара поврежден танкер, который может принадлежать к так называемому "теневому флоту", который страна-агрессор использует для обхода санкций и транспортировки нефти.
Что известно об украинских морских дронах?
В конце октября украинские спецназовцы представили модернизированную версию морских беспилотных аппаратов Sea Baby. Эта разработка уже доказала свою результативность в боях на Черном море.
Именно такие дроны участвовали в третьей атаке на Крымский мост, состоявшейся 3 июня 2025 года.
Как сообщает The Telegraph, украинские морские дроны, в частности модели "Магура, существенно изменили баланс сил в Черном море, заставив российский флот отступить из Севастополя.
Успех Украины в использовании морских беспилотников привлек внимание ведущих государств мира. Китай, США и Тайвань уже активно внедряют технологии беспилотных судов, беря в пример украинские разработки и тактику их применения.