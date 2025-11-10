Порт у місті Туапсе атакували морські дрони: імовірно, було влучання в один із кораблів
- Місто Туапсе зазнало атаки морських дронів.
- Попередньо, під ударом міг бути один із російських військових кораблів.
Ніч на 10 листопада видалася неспокійною для мешканців російського міста Туапсе, що розташоване на узбережжі Чорного моря. Там оголошували тривогу через атаку безпілотних морських апаратів.
Про наслідки вибухів у Туапсе пишуть в телеграм-каналах.
Що відомо про удар по Туапсе?
В мережі повідомляють, що вибух стався поблизу причалу №167, де зазвичай швартуються допоміжні судна Чорноморського флоту Росії.
Попередня інформація свідчить про можливе влучання в один із російських військових кораблів.
Імовірно, атаку могли здійснити українські морські дрони, які останнім часом дедалі частіше знищують цілі в тилових портах Росії.
Зауважмо, у ніч проти 2 листопада місто Туапсе в Краснодарському краї Росії також зазнало атаки безпілотників. Унаслідок удару пошкоджено танкер, який може належати до так званого "тіньового флоту", який країна-агресорка використовує для обходу санкцій і транспортування нафти.
Що відомо про українські морські дрони?
Наприкінці жовтня українські спецпризначенці представили модернізовану версію морських безпілотних апаратів Sea Baby. Ця розробка вже довела свою результативність у боях на Чорному морі.
Саме такі дрони брали участь у третій атаці на Кримський міст, що відбулася 3 червня 2025 року.
Як повідомляє The Telegraph, українські морські дрони, зокрема моделі "Маґура, суттєво змінили баланс сил у Чорному морі, змусивши російський флот відступити із Севастополя.
Успіх України у використанні морських безпілотників привернув увагу провідних держав світу. Китай, США та Тайвань вже активно впроваджують технології безпілотних суден, беручи за приклад українські розробки та тактику їх застосування.