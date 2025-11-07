Чугуев массированно атаковали дронами: масштабные пожары до сих пор тушат
- В результате атаки беспилотниками в Чугуеве возникли масштабные пожары.
- Загорелись почтовое отделение, станция техобслуживания и здание учебного заведения.
После вражеской атаки по Харьковщине спасатели еще работают на местах пожаров. Россияне ударили по многим гражданским объектам.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.
Какие последствия массированной атаки беспилотниками по Харьковщине?
В ночь на 7 ноября оккупанты направили на Чугуев много дронов. Точное количество в ГСЧС не назвали, но известно, что возникли масштабные пожары.
Последствия атаки на Чугуев / Фото ГСЧС
Враг атаковал Чугуев ударными БПЛА. В результате попаданий загорелись почтовое отделение, станция техобслуживания и здание учебного заведения. Пламя охватило около 2000 квадратных метров, но спасатели оперативно локализовали возгорание, не допустив распространения огня,
– говорится в сообщении ГСЧС.
Спасатели еще работают на месте вместе с правоохранителями и коммунальными службами. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
Показываем Чугуев на карте
Куда еще ударили россияне?
Под ударом в очередной раз оказалась энергетика Одесской области. Там тоже без пострадавших, но есть попадания. В результате атаки повреждены также складские помещения и админздание.
Вечером 6 ноября россияне ударили по дороге на Сумской области, где было оживленное движение. Повреждена одна машина.
Запорожье поздно вечером атаковали КАБы, повреждены дома и детский сад.