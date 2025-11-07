Чугуев массированно атаковали дронами: масштабные пожары до сих пор тушат

После вражеской атаки по Харьковщине спасатели еще работают на местах пожаров. Россияне ударили по многим гражданским объектам.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.

Какие последствия массированной атаки беспилотниками по Харьковщине?

В ночь на 7 ноября оккупанты направили на Чугуев много дронов. Точное количество в ГСЧС не назвали, но известно, что возникли масштабные пожары.

Последствия атаки на Чугуев / Фото ГСЧС

Враг атаковал Чугуев ударными БПЛА. В результате попаданий загорелись почтовое отделение, станция техобслуживания и здание учебного заведения. Пламя охватило около 2000 квадратных метров, но спасатели оперативно локализовали возгорание, не допустив распространения огня,

– говорится в сообщении ГСЧС.

Спасатели еще работают на месте вместе с правоохранителями и коммунальными службами. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Куда еще ударили россияне?