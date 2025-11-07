Чугуїв масовано атакували дронами: масташтабні пожежі досі гасять

Після ворожої атаки по Харківщині рятувальники ще працюють на місцях пожеж. Росіяни вдарили по багатьох цивільних об'єктах.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС.

Які наслідки масованої атаки безпілотниками по Харківщині?

У ніч проти 7 листопада окупанти спрямували на Чугуїв багато дронів. Точну кількість у ДСНС не назвали, та відомо, що виникли масштабні пожежі.

Наслідки атаки на Чугуїв / Фото ДСНС

Ворог атакував Чугуїв ударними БпЛА. Внаслідок влучань загорілися поштове відділення, станція техобслуговування та будівля навчального закладу. Полум'я охопило близько 2000 квадратних метрів, але рятувальники оперативно локалізували займання, не допустивши поширення вогню,

– мовиться в дописі ДСНС.

Рятувальники ще працюють на місці разом із правоохоронцями та комунальними службами. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Показуємо Чугуїв на карті

Куди ще вгатили росіяни?