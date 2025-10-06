Россия снова ударила по энергетике Донецкой области: тысячи людей без света
- Россия 6 октября снова ударила по энергетике в Донецкой области, оставив часть населенных пунктов без электричества.
- Начальник Донецкой ОГА призвал гражданских эвакуироваться.
Россия 6 октября снова ударила по энергетике в Донецкой области. Часть населенных пунктов обесточены.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Донецкой ОГА Вадима Филашкина
Какова ситуация с энергетикой в Донецкой области?
Как уточнили в ООН, из-за обстрелов в течение последних дней без света в регионе уже тысячи людей.
Филашкин сообщил, что энергетики пытаются восстановить электроснабжение.
Враг стремится сделать жизнь в Донецкой области как можно сложнее – и будет продолжать это делать, особенно в зимний период. Призываю всех гражданских: будьте ответственными! Эвакуируйтесь своевременно!
– написал он.
Обратите внимание! Для эвакуации звоните по телефонам: 0800500121, +380730500121 (Viber, WhatsApp, Telegram, Signal). Для тяжелобольных и людей с инвалидностью: 0800332614.
Россия терроризирует энергетику Украины
Из-за российских атак сейчас самая сложная ситуация с электроснабжением в прифронтовых областях: на Сумщине, Черниговщине, Харьковщине и Донетчине
На Черниговщине до сих пор обесточены более 16 тысяч потребителей. Ситуация сложная, ведь обстрелы продолжаются. Кроме того, в области действуют графики отключений.
На Харьковщине после последней атаки остаются без света около 3 500 потребителей. Заживить удалось более 2 тысяч абонентов. Между тем мэр Харькова Терехов сообщил, что эта зима будет самой тяжелой для города.