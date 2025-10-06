Росія знову вдарила по енергетиці Донеччини: тисячі людей без світла
- Росія 6 жовтня знову вдарила по енергетиці на Донеччині, залишивши частину населених пунктів без електрики.
- Начальник Донецької ОВА закликав цивільних евакуюватися.
Росія 6 жовтня знову вдарила по енергетиці на Донеччині. Частина населених пунктів знеструмлені.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна
Дивіться також Що буде з електрикою, зараз важко сказати, – Зеленський зробив заяву про російські удари
Яка ситуація з енергетикою на Донеччині?
Як уточнили в ООН, через обстріли впродовж останніх днів без світла у регіоні уже тисячі людей.
Філашкін повідомив, що енергетики намагаються відновити електропостачання.
Ворог прагне зробити життя на Донеччині якомога складнішим – і буде продовжувати це робити, особливо у зимовий період. Закликаю всіх цивільних: будьте відповідальними! Евакуюйтесь своєчасно!
– написав він.
Зверніть увагу! Для евакуації дзвоніть за телефонами: 0800500121, +380730500121 (Viber, WhatsApp, Telegram, Signal). Для тяжкохворих і людей з інвалідністю: 0800332614.
Росія тероризує енергетику України
Через російські атаки наразі найскладніша ситуація з електропостачанням у прифронтових областях: на Сумщині, Чернігівщині, Харківщині та Донеччині
На Чернігівщині досі знеструмлено понад 16 тисяч споживачів. Ситуація складна, адже обстріли тривають. Окрім того, в області діють графіки відключень.
На Харківщині після останньої атаки залишаються без світла близько 3 500 споживачів. Заживити вдалося понад 2 тисячі абонентів. Тим часом мер Харкова Терехов повідомив, що ця зима буде найважчою для міста.