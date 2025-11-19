"Шахедный" ужас в Харькове: дроны попали в дома, "Сильпо", лицей и магазины

Россия продолжает терроризировать Харьков. В полночь 19 ноября враг атаковал город 19 "Шахедами".

Отмечается, что один из беспилотников не сдетонировал. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова.

Какие последствия атаки на Харьков?

По данным Терехова, в результате атаки на Харьков пострадали 46 человек, среди них – две девочки 9 и 13 лет. Часть лиц госпитализировали с осколочными ранениями, медики оказывают им всю необходимую помощь.

Наибольшие повреждения получили жилые дома в Слободском районе. Большинство вражеских ударов пришлась рядом с ними, поэтому взрывной волной там выбило окна, повредило крыши и фасады.

Последствия атаки на Украину / Фото Нацполиции

Есть определенные сбои в работе городского транспорта и электроснабжении. Актуальные временные изменения маршрутов можно найти на официальных ресурсах горсовета.

Также были попадания в сельскохозяйственное предприятие, супермаркет "Сильпо", близлежащие магазины, гаражный кооператив и лицей. В последнем вылетело большинство окон и частично разрушено ограждение. Там работает пункт несокрушимости, где жители получают бесплатные горячие обеды. И, несмотря на обстрел, питание там будет обеспечено и сегодня.

Также разрушения зафиксировали в жилых кварталах Основянского района. Еще один "Шахед" взорвался на парковке многоэтажки. Мобильные ЦНАПы уже открылись в двух районах, поэтому жители могут обращаться для регистрации заявок на компенсацию по программе "еВідновлення" в ближайших доступных пунктах.

Обследование территорий продолжается, и количество повреждений, скорее всего, возрастет. Пока что в двух районах разрушениям подверглись 40 домов, выбиты 3145 окон. Кроме этого, уничтожены и повреждены десятки гражданских авто,

– сообщил Терехов.

Он также добавил, что в ремонте нуждаются три городских троллейбуса и несколько участков сетей уличного освещения. Аварийные бригады еще с ночи работают на местах ударов. В городе уже восстановили воду, тепло и электроснабжение там, где это было технически возможно. Однако на отдельных участках работы еще продолжаются.

Последствия массированной атаки на Украину: коротко о главном