"Шахедний" жах у Харкові: дрони влучили у будинки, "Сільпо", ліцей та магазини

Росія продовжує тероризувати Харків. Опівночі 19 листопада ворог атакував місто 19 "Шахедами".

Зазначається, що один з безпілотників не здетонував. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.

Які наслідки атаки на Харків?

За даними Терехова, внаслідок атаки на Харків постраждало 46 людей, серед них – дві дівчинки 9 і 13 років. Частину осіб шпиталізували з осколковими пораненнями, медики надають їм усю необхідну допомогу.

Найбільших пошкоджень зазнали житлові будинки у Слобідському районі. Більшість ворожих ударів припала поруч з ними, тому вибуховою хвилею там вибило вікна, пошкодило дахи та фасади.

Наслідки атаки на Україну / Фото Нацполіції

Є певні збої у роботі міського транспорту та електропостачанні. Актуальні тимчасові зміни маршрутів можна знайти на офіційних ресурсах міськради.

Також були влучання в сільськогосподарське підприємство, супермаркет "Сільпо", прилеглі магазини, гаражний кооператив та ліцей. В останньому вилетіла більшість вікон і частково зруйнована огорожа. Там працює пункт незламності, де мешканці отримують безоплатні гарячі обіди. І, попри обстріл, харчування там буде забезпечене й сьогодні.

Росіяни масовано атакували Харків "Шахедами": відео Нацполіції

Також руйнування зафіксували у житлових кварталах Основ’янського району. Ще один "Шахед" вибухнув на парковці багатоповерхівки. Мобільні ЦНАПи вже відкрилися у двох районах, тож мешканці можуть звертатися для реєстрації заявок на компенсацію за програмою "єВідновлення" у найближчих доступних пунктах.

Обстеження територій триває, і кількість пошкоджень, найімовірніше, зросте. Поки що у двох районах руйнувань зазнали 40 будинків, вибиті 3145 вікон. Крім цього, знищені й пошкоджені десятки цивільних авто,

– повідомив Терехов.

Він також додав, що ремонту потребують три міські тролейбуси та кілька ділянок мереж вуличного освітлення. Аварійні бригади ще з ночі працюють на місцях ударів. У місті вже відновили воду, тепло й електропостачання там, де це було технічно можливо. Проте на окремих ділянках роботи ще тривають.

Наслідки масованої атаки на Україну: коротко про головне