Повреждены частные дома, гаражи и авто: в ГСЧС показали последствия атаки на Харьков
- В ночь на 6 октября россияне атаковали Харьков ударными дронами, вызвав пожары и разрушения в разных районах города.
- Из-за атаки повреждены частные дома, склады, гаражи, автомобили, и пострадали 4 человека.
В ночь на 6 октября российские захватчики терроризировали Харьков ударными дронами. В Новобаварском районе возникли пожары и разрушения, в Шевченковском горел автомобиль.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.
Какие последствия обстрела Харькова?
Российские захватчики атаковали Харьков ударными беспилотниками ночью 6 октября. Спасатели сообщили о последствиях удара.
В Новобаварском районе возникли пожары и разрушения на территории одного из объектов, в Шевченковском – горел автомобиль,
– написали в ГСЧС.
Последствия российского обстрела: смотрите фото ГСЧС Харьковщины
Кроме того, из-за атаки дронов повреждены частные жилые дома, складские здания, гаражи и легковые автомобили. По предварительным данным пострадали 4 человека.
К ликвидации последствий привлекались спасатели, а также медицинский и пиротехнический расчеты ГСЧС.
Российские атаки на Украину: что известно?
Напомним, что ночью 6 октября Россия также атаковала Одесскую область дронами, попав в гражданский промышленный объект. На месте возник пожар, который оперативно ликвидировали работники ГСЧС.
Также оккупанты ударили дронами по Киевской области. В области работали силы ПВО по вражеским целям.
День назад, 5 октября, российские захватчики совершили массированную атаку на Львов. Город находился под обстрелом в течение 4 часов.