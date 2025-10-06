Пошкоджені приватні будинки, гаражі та авто: у ДСНС показали наслідки атаки на Харків
- У ніч проти 6 жовтня росіяни атакували Харків ударними дронами, спричинивши пожежі та руйнування у різних районах міста.
- Через атаку пошкоджено приватні будинки, склади, гаражі, автомобілі, і постраждало 4 людей.
У ніч проти 6 жовтня російські загарбники тероризували Харків ударними дронами. У Новобаварському районі виникли пожежі та руйнування, у Шевченківському – горів автомобіль.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ДСНС.
Які наслідки обстрілу Харкова?
Російські загарбники атакували Харків ударними безпілотниками вночі 6 жовтня. Рятувальники повідомили про наслідки удару.
У Новобаварському районі виникли пожежі та руйнування на території одного з об'єктів, у Шевченківському – горів автомобіль,
– написали у ДСНС.
Наслідки російського обстрілу: дивіться фото ДСНС Харківщини
Крім того, через атаку дронів пошкоджені приватні житлові будинки, складські будівлі, гаражі та легкові автомобілі. За попередніми даними постраждало 4 людей.
До ліквідації наслідків залучалися рятувальники, а також медичний і піротехнічний розрахунки ДСНС.
Російські атаки на Україну: що відомо?
Нагадаємо, що вночі 6 жовтня Росія також атакувала Одеську область дронами, влучивши в цивільний промисловий об'єкт. На місці виникла пожежа, яку оперативно ліквідували працівники ДСНС.
Також окупанти вдарили дронами по Київщині. В області працювали сили ППО по ворожих цілях.
День тому, 5 жовтня, російські загарбники здійснили масовану атаку на Львів. Місто перебувало під обстрілом протягом 4 годин.