У ніч проти 6 жовтня російські загарбники тероризували Харків ударними дронами. У Новобаварському районі виникли пожежі та руйнування, у Шевченківському – горів автомобіль.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ДСНС.

Дивіться також "Посипалося на голову, усе повибивало": харків'яни розповіли, як пережили важкий нічний обстріл

Які наслідки обстрілу Харкова?

Російські загарбники атакували Харків ударними безпілотниками вночі 6 жовтня. Рятувальники повідомили про наслідки удару.

У Новобаварському районі виникли пожежі та руйнування на території одного з об'єктів, у Шевченківському – горів автомобіль,

– написали у ДСНС.

Наслідки російського обстрілу: дивіться фото ДСНС Харківщини

Крім того, через атаку дронів пошкоджені приватні житлові будинки, складські будівлі, гаражі та легкові автомобілі. За попередніми даними постраждало 4 людей.

До ліквідації наслідків залучалися рятувальники, а також медичний і піротехнічний розрахунки ДСНС.

Російські атаки на Україну: що відомо?