"Зажужжало, мигнуло – и посыпалось все на свете": харьковчане вспомнили страшный удар КАБами

В ночь на 21 октября Харьков стал целью россиян – враг запустил 6 КАБов в 2 района города. К счастью, жертв нет, но харьковчане пережили сильный стресс и обращались к медикам.

Об этом в эфире 24 Канала рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко, отметив, что враг испытывает модифицированное вооружение именно на Харьковщине. В результате атаки повреждено много жилых домов.

Харьковчане вспомнили страшный удар КАБами

По словам корреспондента, враг атаковал Индустриальный и Перемышлянский районы с гражданской застройкой и гражданскими предприятиями. От одного из мест попаданий до жилых домов несколько десятков метров. Их серьезно повредило взрывной волной.

С начала полномасштабного вторжения оккупанты атаковали эту местность трижды.

"Сегодня россияне били модифицированными КАБами УМПБ–5. Враг фактически испытывает новое оружие на нашем городе. Такими по Харькову бьют второй раз, по предварительной информации экспертов", – сказала она.

По состоянию на утро 11 человек обратились за медицинской помощью. У большинства из них острая реакция на стресс. В основном – это женщины. Самой старшей местной жительнице 76 лет.

Зажужжало, мигнуло – и посыпалось все на свете, посыпалось стекло. Через несколько минут снова бахнуло. Мы упали. Одно ухо мне оглушило. Вызвали скорую и спасателей,

– вспомнила Наталья, жительница поврежденного дома.

Еще одна местная жительница Мария рассказала, что из-за стресса у ее соседей поднялось давление. Одна женщина болеет сахарным диабетом. поэтому из-за испуга ее были вынуждены выносить из дома на руках.

Заметьте! Городской голова города Игорь Терехов сообщил, что из-за российского обстрела также были повреждены коммунальные сети. Однако, к счастью, электроснабжение не пострадало.

Черненко добавила, что с самой ночи устраняли последствия попаданий, чинили крыши и стены домов, которые были ближайшие к эпицентру взрыва.

Последние вражеские атаки на Харьков: коротко