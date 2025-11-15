Прыгали из окна, потому что за дверью был огонь: женщина спасла себя и сына после обстрела Киева

Чтобы спастись от гибели в собственном доме люди иногда вынуждены идти на серьезные шаги. Так произошло с жительницей Киева Инной Высоцкой, когда вражеская армия ударила по многоэтажке, в которой она жила.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ВВС.

К теме Одна из самых жестоких, – авиаэксперт назвал важную деталь в атаке по Киеву

Что рассказала пострадавшая киевлянка об атаке на столицу 14 ноября?

Инна Высоцкая вместе с 14-летним сыном спаслись во время массированной атаки на Киев. Сейчас они находятся в безопасности, но ту страшную ночь вспоминают до сих пор.

Как рассказала киевлянка, она вместе с сыном выпрыгнули из окна второго этажа. После взрыва семья была вынуждена покинуть свою квартиру в Деснянском районе. Однако выйти через дверь им не удалось, потому что на лестничной площадке пылал огонь.

Учтя это, женщина заперла дверь и вернулась к окну.

Проживаем на втором этаже. Я через окно спустила ребенка. Ребенку 14 лет, подросток. Сначала ребенка спустила, а потом уже сама начала прыгать,

– поделилась Инна Высоцкая.

Внизу уже стояли люди. Они увидели, что соседи спасаются через окно и пытались поймать их. Мать с сыном смогли спастись, но Инна все же получила травму во время этого.

Квартира семьи пострадала, но их, к счастью, приютили родственники.

Что известно о массированной атаке на Киев 14 октября?