Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ВВС.
Что рассказала пострадавшая киевлянка об атаке на столицу 14 ноября?
Инна Высоцкая вместе с 14-летним сыном спаслись во время массированной атаки на Киев. Сейчас они находятся в безопасности, но ту страшную ночь вспоминают до сих пор.
Как рассказала киевлянка, она вместе с сыном выпрыгнули из окна второго этажа. После взрыва семья была вынуждена покинуть свою квартиру в Деснянском районе. Однако выйти через дверь им не удалось, потому что на лестничной площадке пылал огонь.
Учтя это, женщина заперла дверь и вернулась к окну.
Проживаем на втором этаже. Я через окно спустила ребенка. Ребенку 14 лет, подросток. Сначала ребенка спустила, а потом уже сама начала прыгать,
– поделилась Инна Высоцкая.
Внизу уже стояли люди. Они увидели, что соседи спасаются через окно и пытались поймать их. Мать с сыном смогли спастись, но Инна все же получила травму во время этого.
Квартира семьи пострадала, но их, к счастью, приютили родственники.
Что известно о массированной атаке на Киев 14 октября?
В ночь на 14 октября российский "Шахед" пробил многоэтажку в Деснянском районе столицы. Здание серьезно повреждено. Дрон БпЛА вошел с одной стороны и почти вылетел с другой. В результате атаки разрушены несколько этажей.
Утром 15 ноября поисково-спасательные работы закончились. В 9-этажке в целом погибли 6 человек, а травмы получили 5 жителей, которые сейчас находятся в тяжелом состоянии. Психологическую помощь оказали 252 людям.
Спасателя Сергей Власенко во время работы тушил пожар в собственной квартире, куда прилетел вражеский БПЛА.
В минобороны солгали, что во время обстрела они якобы атаковали объекты военно-промышленного комплекса и энергетику.