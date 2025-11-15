Про це пише 24 Канал з посиланням на ВВС.

Що розповіла постраждала киянка про атаку на столицю 14 листопада?

Інна Висоцька разом із 14-річним сином врятувалися під час масованої атаки на Київ. Наразі вони перебувають у безпеці, але ту страшну ніч згадують досі.

Як розповіла киянка, вона разом із сином вистрибнули з вікна другого поверху. Після вибуху родина була змушена покинути свою квартиру в Деснянському районі. Однак вийти через двері їм не вдалося, бо на сходовому майданчику палав вогонь.

Врахувавши це, жінка замкнула двері та повернулася до вікна.

Проживаємо на другому поверсі. Я через вікно спустила дитину. Дитині 14 років, підліток. Спочатку дитину спустила, а потім уже сама почала стрибати,

– поділилася Інна Висоцька.

Унизу вже стояли люди. Вони побачили, що сусіди рятуються через вікно та намагалися впіймати їх. Мати із сином змогли врятуватися, але Інна все ж отримала травму під час цього.

Квартира родини постраждала, але їх, на щастя, прихистили родичі.

Що відомо про масовану атаку на Київ 14 жовтня?