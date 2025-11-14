Про це 24 Каналу розповів авіаційний експерт, аналітик Костянтин Криволап, зауваживши, що ворог намагається завдати якнайбільше руйнувань. Тут ще варто згадати і про іншу деталь.

Що відомо про ракетний удар 14 листопада?

Як наголосив Криволап, цього разу схоже на те, що російські окупанти намагалися бити по київських ТЕЦ. Але цілі ворога були дещо іншими.

Вони розуміли, що ці ракети будуть відводитися за допомогою нашого РЕБу. Вони хотіли, щоб ми їх відвели. Або залишаєшся без тепла та без електрики, або відводиш ракети – і вони луплять по цивільній інфраструктурі. Сурогат садизму та тероризму,

– сказав Криволап.

Зверніть увагу! Наприкінці серпня Росія чомусь атакувала протикорабельною ракетою "Циркон" по Сумах. Удар виявився неефективним.

При цьому ворог працює над тим, аби збільшувати масштаби ракетних атак по Україні. Якщо в травні 2022 року Росія використовувала до 5 "Іскандерів" на місяць, то зараз кількість зросла до 60 – 70. Те саме з "Кинджалами". Раніше було по 1 – 2 на місяць. Зараз йдеться про 10 – 15.

Ось ця постійна істерика від Путіна, щоб хоч щось зробити. Ось був абсолютно незрозумілий удар протикорабельною ракетою "Циркон", яка наближається за характеристиками до гіперзвуку, по Сумах. Взагалі не вкладається в голову. Я не можу зрозуміти. Вона злітала з моря, летіла через море, через всю Україну – і потім вдарила по Сумах. Повна нісенітниця,

– зазначив Криволап.

