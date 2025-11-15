Стрибали з вікна, бо за дверима був вогонь: жінка врятувала себе та сина після обстрілу Києва
- Інна Висоцька та її син врятувалися, вистрибнувши з вікна другого поверху під час атаки на Київ.
- Вони покинули квартиру через вогонь на сходовому майданчику, і наразі перебувають у безпеці у родичів.
Аби врятуватися від загибелі у власному будинку люди іноді змушені йти на серйозні кроки. Так сталося з жителькою Києва Інною Висоцькою, коли ворожа армія вдарила по багатоповерхівці, в якій вона мешкала.
Про це пише 24 Канал з посиланням на ВВС.
До теми Одна з найжорстокіших, – авіаексперт назвав важливу деталь в атаці по Києву
Що розповіла постраждала киянка про атаку на столицю 14 листопада?
Інна Висоцька разом із 14-річним сином врятувалися під час масованої атаки на Київ. Наразі вони перебувають у безпеці, але ту страшну ніч згадують досі.
Як розповіла киянка, вона разом із сином вистрибнули з вікна другого поверху. Після вибуху родина була змушена покинути свою квартиру в Деснянському районі. Однак вийти через двері їм не вдалося, бо на сходовому майданчику палав вогонь.
Врахувавши це, жінка замкнула двері та повернулася до вікна.
Проживаємо на другому поверсі. Я через вікно спустила дитину. Дитині 14 років, підліток. Спочатку дитину спустила, а потім уже сама почала стрибати,
– поділилася Інна Висоцька.
Унизу вже стояли люди. Вони побачили, що сусіди рятуються через вікно та намагалися впіймати їх. Мати із сином змогли врятуватися, але Інна все ж отримала травму під час цього.
Квартира родини постраждала, але їх, на щастя, прихистили родичі.
Що відомо про масовану атаку на Київ 14 жовтня?
В ніч проти 14 жовтня російський "Шахед" пробив багатоповерхівку в Деснянському районі столиці. Будівля серйозно пошкоджена. Дрон БпЛА увійшов з одного боку і майже вилетів з іншого. Унаслідок атаки зруйновані кілька поверхів.
Зранку 15 листопада пошуково-рятувальні роботи закінчилися. У 9-поверхівці загалом загинули 6 людей, а травми отримали 5 жителів, які наразі перебувають у важкому стані. Психологічну допомогу надали 252 людям.
Рятувальника Сергій Власенко під час роботи гасив пожежу у власній квартирі, куди прилетів ворожий БпЛА.
В міноборони збрехали, що під час обстрілу вони нібито атакували об'єкти військово-промислового комплексу та енергетику.