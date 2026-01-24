Было прямое попадание, погибла работница цеха, – у Порошенко рассказали детали удара по Roshen

Россияне ночью 24 января массированно обстреляли Киев. Под удар попала кондитерская фабрика Roshen, расположенная в Голосеевском районе столицы.

В результате атаки погиб человек. Инцидент прокомментировала сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.

Какие подробности удара по фабрике?

По словам Геращенко, производственные цеха кондитерской фабрики Roshen были повреждены из-за прямого удара дрона типа "Шахед".

К сожалению, жертвой атаки стала женщина, которая работала в кондитерском цехе. Кроме того, есть и раненые работники, они сейчас находятся в больнице.

Россия совершает геноцид против гражданского населения и должна быть наказана. Москва не готова к миру,

– подчеркнула Геращенко.

В столичной прокуратуре сообщили, что погибшей в Голосеевском районе 48-летняя женщина.

Стоит заметить, что Россия цинично оправдала атаку тем, что на фабрике Roshen якобы изготавливают дроны. Со своей стороны Геращенко отметила, что предприятие производит продукцию повседневного потребления и не имеет никакого отношения к оборонному сектору.

К слову, киевская фабрика Roshen расположена неподалеку от Демеевской площади и станции метро "Демеевская".

Что известно о последствиях атаки в столице и Киевской области?