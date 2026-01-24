Было прямое попадание, погибла работница цеха, – у Порошенко рассказали детали удара по Roshen
- Российский дрон попал по фабрике Roshen.
- В результате атаки погибла работница цеха, что подтвердила Ирина Геращенко.
Россияне ночью 24 января массированно обстреляли Киев. Под удар попала кондитерская фабрика Roshen, расположенная в Голосеевском районе столицы.
В результате атаки погиб человек. Инцидент прокомментировала сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.
К теме Погиб человек, есть попадание, пожары и перебои со светом: последствия массированной атаки на Киев
Какие подробности удара по фабрике?
По словам Геращенко, производственные цеха кондитерской фабрики Roshen были повреждены из-за прямого удара дрона типа "Шахед".
К сожалению, жертвой атаки стала женщина, которая работала в кондитерском цехе. Кроме того, есть и раненые работники, они сейчас находятся в больнице.
Россия совершает геноцид против гражданского населения и должна быть наказана. Москва не готова к миру,
– подчеркнула Геращенко.
В столичной прокуратуре сообщили, что погибшей в Голосеевском районе 48-летняя женщина.
Стоит заметить, что Россия цинично оправдала атаку тем, что на фабрике Roshen якобы изготавливают дроны. Со своей стороны Геращенко отметила, что предприятие производит продукцию повседневного потребления и не имеет никакого отношения к оборонному сектору.
К слову, киевская фабрика Roshen расположена неподалеку от Демеевской площади и станции метро "Демеевская".
Что известно о последствиях атаки в столице и Киевской области?
Как проинформировали Воздушные силы, главным объектом удара стала Киевская область. Характерной особенностью этой атаки стало применение стратегической авиации – носителей ракет Х-22/Х-32, которые Россия использует для ударов именно по столице.
В разных районах Киева фиксировали возгорания, значительные разрушения жилых и административных зданий, а также серьезные перебои с централизованным теплоснабжением и водоснабжением.
Из-за масштаба обстрелов значительная часть Киева осталась без отопления воды. Аварийные бригады коммунальных служб и энергетики уже работают над ликвидацией последствий и восстановлением поврежденных сетей.
В Киевской области в результате обстрела пострадали четыре человека. В Броварском и Бориспольском районах зафиксированы повреждения частных жилых домов и автомобилей.