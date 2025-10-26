"На месте детской комнаты – пропасть": 14-летняя девочка чудом выжила во время атаки на Киев
- В Киеве дрон "Шахед" попал в 9-этажку, уничтожив квартиру, в которой жила семья переселенцев.
- Семья за считанные секунды до начала пожара выбежала из дома.
В Киеве "Шахед" влетел в 9-этажку, что в Деснянском районе. Дрон полностью уничтожил квартиру, в которой жила семья с ребенком.
Владелица квартиры – Ольга – рассказала журналистам, что сдавала квартиру семье переселенцев из Красного Лимана. На момент атаки супруги вместе с 14-летней дочерью находились дома, передает 24 Канал со ссылкой на "Киев24".
Что известно о спасении семьи из многоэтажки, куда попал дрон?
На распространенных кадрах можно увидеть, что в квартире полностью все выгорело. На месте детской комнаты сейчас – пропасть. Как говорит Ольга, девочка, которая здесь находилась, чудом спаслась. Попадание случилось где-то в половине третьего ночи. В этот момент ребенок как раз вышел в туалет, что находился рядом. Девочку прижало шкафчиком. Она закричала. Родители, хотя было довольно поздно, не спали и смотрели фильм в соседней комнате. Именно поэтому они быстро отреагировали, выбежали и освободили дочь из ванной.
Они в последнюю секунду перед тем, как занялся пожар, выбежали из квартиры. Вот такое удивительное спасение. Никто не погиб, но квартира полностью уничтожена,
– рассказала киевлянка.
Как выглядит квартира после попадания дрона: смотрите видео "Радио Свободы"
Ольга отмечает, что соседи, женщина с 19-летней дочерью, погибли именно из-за того, что заперлись в ванной и не смогли выйти. Они задохнулись угарным газом.
Какие последствия вражеского обстрела Киева 26 октября?
- Ночью оккупанты запустили более сотни дронов. Десятки атаковали столицу.
- В результате атаки повреждены два многоэтажных жилых дома в Деснянском районе, в одном из них огонь охватил квартиры с первого по седьмой этаж.
- В Оболонском районе взрывной волной выбило окна в доме. В частном секторе в Дарницком районе поврежден забор дома и автомобиль.
- По состоянию на 16:00 известно о 3 погибших, 33 пострадавших. 8 человек госпитализированы. Среди них – 3 ребенка: 15-летний парень имеет многочисленные ожоги, 9-летняя девочка – резаные раны, 13-летняя – множественные осколочные ранения.