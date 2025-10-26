"На місці дитячої кімнати – провалля": 14-річна дівчинка дивом вижила під час атаки на Київ
- У Києві дрон "Шахед" влучив у 9-поверхівку, знищивши квартиру, в якій мешкала родина переселенців.
- Родина за лічені секунди до початку пожежі вибігла з оселі.
У Києві "Шахед" влетів у 9-поверхівку, що в Деснянському районі. Дрон вщент знищив квартиру, в якій мешкала родина з дитиною.
Власниця помешкання – пані Ольга – розповіла журналістам, що здавала оселю родині переселенців з Червоного Лиману. На момент атаки подружжя разом із 14-річною донькою перебувало вдома, передає 24 Канал із посиланням на "Київ24".
Що відомо про порятунок родини з багатоповерхівки, куди влучив дрон?
На поширених кадрах можна побачити, що у квартирі повністю усе вигоріло. На місці дитячої кімнати зараз – провалля. Як каже пані Ольга, дівчинка, яка тут перебувала, дивом врятувалася. Влучання сталося десь о пів на третю ночі. У цей момент дитина якраз вийшла до вбиральні, що розташовувалася поруч. Дівчинку притиснуло шафкою. Вона закричала. Батьки, хоча було досить пізно, не спали і дивилися фільм у сусідній кімнаті. Саме тому вони швидко відреагували, вибігли та звільнили доньку з ванної.
Вони в останню секунду перед тим, як зайнялася пожежа, вибігли з квартири. Ось такий дивовижний порятунок. Ніхто не загинув, але квартира повністю знищена,
– розповіла киянка.
Який вигляд має квартира після влучання дрона: дивіться відео "Радіо Свободи"
Пані Ольга зазначає, що сусіди, жінка з 19-річною донькою, загинули саме через те, що замкнулись у ванній та не змогли вийти. Вони задихнулись чадним газом.
Які наслідки ворожого обстрілу Києва 26 жовтня?
- Уночі окупанти запустили понад сотню дронів. Десятки атакували столицю.
- Внаслідок атаки пошкоджено два багатоповерхові житлові будинки у Деснянському районі, в одному з них вогонь охопив квартири з першого по сьомий поверх.
- В Оболонському районі вибуховою хвилею вибило вікна у будинку. У приватному секторі у Дарницькому районі пошкоджено паркан будинку та автомобіль.
- Станом на 16:00 відомо про 3 загиблих, 33 постраждалих. 8 людей госпіталізували. Серед них – 3 дитини: 15-річний хлопець має численні опіки, 9-річна дівчинка – різані рани, 13-річна – множинні осколкові поранення.