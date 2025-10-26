Укр Рус
26 жовтня, 17:58
"На місці дитячої кімнати – провалля": 14-річна дівчинка дивом вижила під час атаки на Київ

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • У Києві дрон "Шахед" влучив у 9-поверхівку, знищивши квартиру, в якій мешкала родина переселенців.
  • Родина за лічені секунди до початку пожежі вибігла з оселі.

У Києві "Шахед" влетів у 9-поверхівку, що в Деснянському районі. Дрон вщент знищив квартиру, в якій мешкала родина з дитиною.

Власниця помешкання – пані Ольга – розповіла журналістам, що здавала оселю родині переселенців з Червоного Лиману. На момент атаки подружжя разом із 14-річною донькою перебувало вдома, передає 24 Канал із посиланням на "Київ24".

Що відомо про порятунок родини з багатоповерхівки, куди влучив дрон?

На поширених кадрах можна побачити, що у квартирі повністю усе вигоріло. На місці дитячої кімнати зараз – провалля. Як каже пані Ольга, дівчинка, яка тут перебувала, дивом врятувалася. Влучання сталося десь о пів на третю ночі. У цей момент дитина якраз вийшла до вбиральні, що розташовувалася поруч. Дівчинку притиснуло шафкою. Вона закричала. Батьки, хоча було досить пізно, не спали і дивилися фільм у сусідній кімнаті. Саме тому вони швидко відреагували, вибігли та звільнили доньку з ванної.

Вони в останню секунду перед тим, як зайнялася пожежа, вибігли з квартири. Ось такий дивовижний порятунок. Ніхто не загинув, але квартира повністю знищена,
 – розповіла киянка.

Який вигляд має квартира після влучання дрона: дивіться відео "Радіо Свободи"

Пані Ольга зазначає, що сусіди, жінка з 19-річною донькою, загинули саме через те, що замкнулись у ванній та не змогли вийти. Вони задихнулись чадним газом.

Які наслідки ворожого обстрілу Києва 26 жовтня?

  • Уночі окупанти запустили понад сотню дронів. Десятки атакували столицю.
  • Внаслідок атаки пошкоджено два багатоповерхові житлові будинки у Деснянському районі, в одному з них вогонь охопив квартири з першого по сьомий поверх.
  • В Оболонському районі вибуховою хвилею вибило вікна у будинку. У приватному секторі у Дарницькому районі пошкоджено паркан будинку та автомобіль.
  • Станом на 16:00 відомо про 3 загиблих, 33 постраждалих. 8 людей госпіталізували. Серед них – 3 дитини: 15-річний хлопець має численні опіки, 9-річна дівчинка – різані рани, 13-річна – множинні осколкові поранення.