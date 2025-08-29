Россия в ночь на 28 августа нанесла циничный удар по Киеву. Уже известно о 23 погибших.

Среди них 2-летняя девочка со своей мамой. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на МИД Украины.

Что известно о жертвах атаки на Киев?

Погибшую девочку звали Ангелина, ее 24-летнюю маму – Надежда. Ребенку должно было исполниться 3 года через несколько недель.

В МИД рассказали, что Ангелина родилась под российскими обстрелами в октябре 2022 года и умерла тоже от смертоносных рук России.

Напомним, что среди жертв атаки на Киев – еще 3 несовершеннолетних. Двум было 14 и 17 лет, а о четвертом погибшем ребенке деталей пока не сообщают.

Страница "Их УБИЛА Россия" узнала первые имена жертв. Кроме Ангелины и ее мамы, погибли:

17-летняя Марина Гришко, студентка,

Яна Шаповал, мама 10-летнего мальчика,

14-летний Назарий Коваль, школьник,

Оксана Процюк, врач физической и реабилитационной медицины, невролог,

Елена Чалая,

Вера Тулупова, участница Ансамбля народной песни и бытового танца "Громица".

Убитые Россией киевляне / Фото "Их УБИЛА Россия"

Обстрел Киева 28 августа: последние новости