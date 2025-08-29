Родилась под обстрелами, от них и погибла: в Киеве Россия убила 2-летнюю Ангелину и ее маму
- Россия осуществила удар по Киеву в ночь на 28 августа, в результате чего погибли 23 человека.
- Среди них – Ангелина, 2-летняя девочка, которая родилась под обстрелами в октябре 2022 года и погибла от очередного удара врага.
Россия в ночь на 28 августа нанесла циничный удар по Киеву. Уже известно о 23 погибших.
Среди них 2-летняя девочка со своей мамой. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на МИД Украины.
Что известно о жертвах атаки на Киев?
Погибшую девочку звали Ангелина, ее 24-летнюю маму – Надежда. Ребенку должно было исполниться 3 года через несколько недель.
В МИД рассказали, что Ангелина родилась под российскими обстрелами в октябре 2022 года и умерла тоже от смертоносных рук России.
Напомним, что среди жертв атаки на Киев – еще 3 несовершеннолетних. Двум было 14 и 17 лет, а о четвертом погибшем ребенке деталей пока не сообщают.
Страница "Их УБИЛА Россия" узнала первые имена жертв. Кроме Ангелины и ее мамы, погибли:
17-летняя Марина Гришко, студентка,
Яна Шаповал, мама 10-летнего мальчика,
14-летний Назарий Коваль, школьник,
Оксана Процюк, врач физической и реабилитационной медицины, невролог,
Елена Чалая,
Вера Тулупова, участница Ансамбля народной песни и бытового танца "Громица".
Убитые Россией киевляне / Фото "Их УБИЛА Россия"
Обстрел Киева 28 августа: последние новости
По состоянию на утро 29 августа неопознанными остаются тела четырех человек. Еще 7 человек до сих пор не выходят на связь.
Известно, что на столицу летели обманки, "Шахеды", ракеты. Последствия фиксируют на более 20 локациях в Дарницком, Днепровском, Соломенском, Шевченковском, Голосеевском, Оболонском и Деснянском районах. В Воздушных силах отметили особенность этой атаки – было 2 прямых ракетных удара по жилому дому.
Также россияне попали по гражданской железнодорожной инфраструктуре в депо "Дарница", а еще пострадали медицинский центр "Добробут" и областная клиническая больница.