Росія у ніч на 28 серпня завдала цинічного удару по Києву. Уже відомо про 23 загиблих.

Серед них 2-річна дівчинка зі своєю мамою. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на МЗС України.

Що відомо про жертв атаки на Київ?

Загиблу дівчинку звали Ангеліна, її 24-річну маму – Надія. Дитині мало виповнитися 3 роки за кілька тижнів.

У МЗС розповіли, що Ангеліна народилася під російськими обстрілами в жовтні 2022 року і померла теж від смертоносних рук Росії.

Нагадаємо, що серед жертв атаки на Київ – ще 3 неповнолітніх. Двом було 14 та 17 років, а про четверту загиблу дитину деталей наразі не повідомляють.

Сторінка "Їх УБИЛА Росія" дізналася перші імена жертв. Окрім Ангеліни та її мами, загинули:

17-річна Марина Гришко, студентка,

Яна Шаповал, мама 10-річного хлопчика,

14-річний Назарій Коваль, школяр,

Оксана Процюк, лікар фізичної та реабілітаційної медицини, невролог,

Олена Чала,

Віра Тулупова, учасниця Ансамблю народної пісні та побутового танцю "Громиця".

Вбиті Росією кияни / Фото "Їх УБИЛА Росія"

Обстріл Києва 28 серпня: останні новини