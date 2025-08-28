Пока все ищут мира, Россия отвечает ракетами: реакции ЕС, НАТО и мировых лидеров на атаку
- Россия осуществила массированную атаку по Киеву, используя сотни дронов-камикадзе и десятки ракет, что привело к гибели мирных жителей и повреждения гражданской инфраструктуры, включая здание Представительства ЕС.
- Мировые лидеры, включая ЕС, НАТО, Великобританию, Францию, Молдову и Китай, осудили атаку, призвав к прекращению агрессии и политического урегулирования конфликта.
- Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметили усиление единства Европы и важность неуступчивости в отношении России.
Ночная атака России по Киеву стала жестоким ударом по гражданским районам и дипломатическим объектам. Мировое сообщество, включая ЕС, НАТО и ведущих лидеров, осудило действия России и призвало к справедливому и прочному миру.
Об этом рассказывает 24 Канал. По данным украинской власти, враг использовал сотни дронов-камикадзе и десятки ракет, повредив жилые дома, гражданскую инфраструктуру и дипломатические представительства.
Как отреагировали мировые лидеры на атаку по Киеву?
В результате обстрелов погибли мирные жители, в частности дети, а здание Представительства Европейского Союза в столице претерпело значительные разрушения.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен осудила ракетные и беспилотные удары, отметив, что погибли мужчины, женщины и дети, а также пострадала дипломатическая миссия ЕС.
Я возмущена ракетным и дроновым ударом по Киеву, который унес жизни мужчин, женщин и детей. И повредил нашу дипломатическую миссию ЕС. Мои мысли с нашими храбрыми сотрудниками. Удары России по Киеву только усилят единство Европы и неповиновение Украины,
– заявила фон дер Ляйен.
Главный дипломат ЕС Кайя Каллас подчеркнула, что ночной удар по столице демонстрирует целенаправленную эскалацию и насмешки России над мирными усилиями. Она добавила, что Россия должна прекратить убийства мирных жителей и начать переговоры о мире.
Посол ЕС в Украине Катарина Матернова подтвердила, что удар сильно повредил здание представительства ЕС.
Пострадало здание представительства ЕС / Фото: Катарина Матернова
Генсек НАТО Марк Рютте отметил, что удары снова были направлены против гражданской инфраструктуры, включая представительство ЕС, и подтвердил важность неуступчивости в отношении России.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что "Путин убивает детей и мирных жителей и саботирует надежды на мир. Это кровопролитие должно прекратиться".
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал ночную атаку террором и варварством: за одну ночь по Украине было выпущено 629 ракет и дронов, среди погибших есть дети, жилые районы и гражданская инфраструктура получили значительные повреждения.
Президент Молдовы Майя Санду подчеркнула, что "еще одна ночь ужасов в Киеве. Свободный мир должен усилить поддержку Украины и оказать давление на Россию для надежного прекращения огня".
Китай также отреагировал призывом избегать дальнейшей эскалации и создать условия для политического урегулирования конфликта. Представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что важно "не распространять конфликт, не усиливать боевые действия и не разжигать огонь", а все стороны должны работать над политическим решением кризиса.
МИД Словакии осудил последние удары по Киеву, не называя Россию агрессором, но подтвердило, что обстрелы привели к жертвам среди гражданского населения, включая детей, и повредили здание Представительства ЕС.
В министерстве подчеркнули, что мир нельзя воспринимать как должное, и призвали к справедливому и безотлагательному прекращению боевых действий.
Мировое сообщество единодушно осуждает удары по гражданским объектам в Киеве, требует прекращения агрессии и призывает Россию сесть за стол переговоров для достижения устойчивого мира.
Что известно об атаке на Киев 28.08.2025?
28 августа Россия нанесла комбинированный удар по Киеву, попав в жилую пятиэтажку на улице Бориспольской в Дарницком районе. Дом фактически уничтожен.
По состоянию на 14:05, по информации Тимура Ткаченко, погибли по меньшей мере 16 человек, среди них 4 ребенка. Еще 38 человек получили ранения различной степени тяжести, включая 10 детей в возрасте от 7 до 17 лет. Одного ребенка удалось деблокировать из-под завалов, двое детей умерли в больнице от тяжелых травм.
Спасатели уже достали из-под завалов трех живых людей. На месте работает мобильный отряд ГСЧС "Дельта", привлечены верхолазы, парамедики и психологи, а также авиация для тушения пожаров.
- Глава МИД Украины Андрей Сибига призвал международное сообщество отреагировать на массированный удар.