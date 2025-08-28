Нічна атака Росії по Києву стала жорстоким ударом по цивільних районах та дипломатичних об’єктах. Світова спільнота, включно з ЄС, НАТО та провідними лідерами, засудила дії Росії та закликала до справедливого і міцного миру.

Про це розповідає 24 Канал. За даними української влади, ворог використав сотні дронів-камікадзе та десятки ракет, пошкодивши житлові будинки, цивільну інфраструктуру та дипломатичні представництва.

Читайте також Масована атака на Київ "Шахедами" та ракетами: що відомо про постраждалих і жертв

Як відреагували світові лідери на атаку по Києву?

Внаслідок обстрілів загинули мирні жителі, зокрема діти, а будівля Представництва Європейського Союзу в столиці зазнала значних руйнувань.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн засудила ракетні та безпілотні удари, зазначивши, що загинули чоловіки, жінки та діти, а також постраждала дипломатична місія ЄС.

Я обурена ракетним та дроновим ударом по Києву, який забрав життя чоловіків, жінок та дітей. І пошкодив нашу дипломатичну місію ЄС. Мої думки з нашими хоробрими співробітниками. Удари Росії по Києву лише посилять єдність Європи та непокору України,

– заявила фон дер Ляєн.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас наголосила, що нічний удар по столиці демонструє цілеспрямовану ескалацію та глузування Росії з мирних зусиль. Вона додала, що Росія повинна припинити вбивства мирних жителів і розпочати переговори щодо миру.

Посолка ЄС в Україні Катарина Матернова підтвердила, що удар сильно пошкодив будівлю представництва ЄС.

Постраждала будівля представництва ЄС / Фото: Катарина Матернова

Генсек НАТО Марк Рютте зазначив, що удари знову були спрямовані проти цивільної інфраструктури, включно з представництвом ЄС, і підтвердив важливість непоступливості щодо Росії.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що "Путін вбиває дітей та мирних жителів і саботує надії на мир. Це кровопролиття має припинитися".

Президент Франції Еммануель Макрон назвав нічну атаку терором і варварством: за одну ніч по Україні було випущено 629 ракет та дронів, серед загиблих є діти, житлові райони та цивільна інфраструктура зазнали значних ушкоджень.

Президентка Молдови Мая Санду підкреслила, що "ще одна ніч жахів у Києві. Вільний світ повинен посилити підтримку України та чинити тиск на Росію для надійного припинення вогню".

Китай також відреагував закликом уникати подальшої ескалації та створити умови для політичного врегулювання конфлікту. Речник МЗС КНР Ґо Цзякунь заявив, що важливо "не поширювати конфлікт, не посилювати бойові дії та не розпалювати вогонь", а всі сторони повинні працювати над політичним вирішенням кризи.

МЗС Словаччини засудило останні удари по Києву, не називаючи Росію агресором, але підтвердило, що обстріли призвели до жертв серед цивільного населення, включно з дітьми, і пошкодили будівлю Представництва ЄС.

У міністерстві підкреслили, що мир не можна сприймати як належне, і закликали до справедливого та невідкладного припинення бойових дій.

Світова спільнота одностайно засуджує удари по цивільних об’єктах у Києві, вимагає припинення агресії та закликає Росію сісти за стіл переговорів для досягнення стійкого миру.

Що відомо про атаку на Київ 28.08.2025?