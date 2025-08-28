Об этом рассказывает 24 Канал. По данным украинской власти, враг использовал сотни дронов-камикадзе и десятки ракет, повредив жилые дома, гражданскую инфраструктуру и дипломатические представительства.

Как отреагировали мировые лидеры на атаку по Киеву?

В результате обстрелов погибли мирные жители, в частности дети, а здание Представительства Европейского Союза в столице претерпело значительные разрушения.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен осудила ракетные и беспилотные удары, отметив, что погибли мужчины, женщины и дети, а также пострадала дипломатическая миссия ЕС.

Я возмущена ракетным и дроновым ударом по Киеву, который унес жизни мужчин, женщин и детей. И повредил нашу дипломатическую миссию ЕС. Мои мысли с нашими храбрыми сотрудниками. Удары России по Киеву только усилят единство Европы и неповиновение Украины,

– заявила фон дер Ляйен.

Главный дипломат ЕС Кайя Каллас подчеркнула, что ночной удар по столице демонстрирует целенаправленную эскалацию и насмешки России над мирными усилиями. Она добавила, что Россия должна прекратить убийства мирных жителей и начать переговоры о мире.

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова подтвердила, что удар сильно повредил здание представительства ЕС.

Пострадало здание представительства ЕС / Фото: Катарина Матернова

Генсек НАТО Марк Рютте отметил, что удары снова были направлены против гражданской инфраструктуры, включая представительство ЕС, и подтвердил важность неуступчивости в отношении России.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что "Путин убивает детей и мирных жителей и саботирует надежды на мир. Это кровопролитие должно прекратиться".

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал ночную атаку террором и варварством: за одну ночь по Украине было выпущено 629 ракет и дронов, среди погибших есть дети, жилые районы и гражданская инфраструктура получили значительные повреждения.

Президент Молдовы Майя Санду подчеркнула, что "еще одна ночь ужасов в Киеве. Свободный мир должен усилить поддержку Украины и оказать давление на Россию для надежного прекращения огня".

Китай также отреагировал призывом избегать дальнейшей эскалации и создать условия для политического урегулирования конфликта. Представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что важно "не распространять конфликт, не усиливать боевые действия и не разжигать огонь", а все стороны должны работать над политическим решением кризиса.

МИД Словакии осудил последние удары по Киеву, не называя Россию агрессором, но подтвердило, что обстрелы привели к жертвам среди гражданского населения, включая детей, и повредили здание Представительства ЕС.

В министерстве подчеркнули, что мир нельзя воспринимать как должное, и призвали к справедливому и безотлагательному прекращению боевых действий.

Мировое сообщество единодушно осуждает удары по гражданским объектам в Киеве, требует прекращения агрессии и призывает Россию сесть за стол переговоров для достижения устойчивого мира.

