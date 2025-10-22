Россия атаковала Бровары: дрон попал в частный дом, вспыхнул пожар

Во время массированного обстрела Украины ночью 22 октября враг ударил по Киевской области. В Броварах в результате падения обломков воздушной цели произошло возгорание частного жилого дома.

Какие последствия атаки на Бровары?

В результате падения обломков воздушной цели в Броварах Киевской области произошло возгорание частного жилого дома по улице Киевской. Пожар оперативно локализован.

В доме находилась пожилая женщина 1941 года рождения. Пострадавшая в шоковом состоянии госпитализирована в ББКЛ. Сейчас угрозы для жизни нет, ее состояние контролируется.

Обломки "Шахеда" в Броварах / Фото Сапожко

В полиции Киевской области отметили, что в результате обстрела в Броварском районе поврежден частный дом, помещение автомобильной станции и транспортное средство. На Обуховщине телесные повреждения получил 49-летний мужчина, он госпитализирован. Также поврежден частный дом.

По данным Киевской ОГА, в результате атаки произошло возгорание двух частных домов в Броварском районе и поврежден фасад помещения АЗС.

