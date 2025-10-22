Росія атакувала Бровари: дрон влучив у приватний будинок, спалахнула пожежа

Під час масованого обстрілу України вночі 22 жовтня ворог ударив по Київській області. У Броварах унаслідок падіння уламків повітряної цілі сталося загоряння приватного житлового будинку.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на міського голову Броварів Ігоря Сапожка.

Які наслідки атаки на Бровари?

Унаслідок падіння уламків повітряної цілі в Броварах на Київщині сталося загоряння приватного житлового будинку по вулиці Київській. Пожежу оперативно локалізовано.

В будинку перебувала літня жінка 1941 року народження. Постраждалу в шоковому стані госпіталізовано до ББКЛ. Наразі загрози для життя немає, її стан контрольований.

Уламки "Шахеда" в Броварах / Фото Сапожка

У поліції Київщини наголосили, що внаслідок обстрілу у Броварському районі пошкоджено приватний будинок, приміщення автомобільної станції та транспортний засіб. На Обухівщині тілесних ушкоджень зазнав 49-річний чоловік, його госпіталізовано. Також пошкоджено приватний будинок.

Наслідки ворожого терору Київщини: дивіться фото Нацполіції

За даними Київської ОВА, унаслідок атаки сталося загоряння двох приватних будинків у Броварському районі та пошкоджено фасад приміщення АЗС.

Що відомо про комбінований обстріл України?