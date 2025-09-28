Враг терроризировал Киевскую область: пылали пожары, есть серьезные повреждения и пострадавшие
- В результате российской атаки на Киевщине пострадали 5 работников предприятия в Фастовском районе, где также произошел пожар.
- В Белой Церкви возник пожар на кровле 9-этажки, повреждены 6 автомобилей, есть пострадавшие.
Россия продолжает террор Украины. Ночью 28 сентября российские силы в очередной раз атаковали Киевскую область.
Что известно об атаке на Киевскую область?
В результате российской атаки в Киевской области есть пострадавшие. Также фиксируют повреждения в нескольких районах области.
В Фастовском районе повреждения получили 5 человек. Указывается, что это работники одного из предприятий хлебозавода. Им оказывают медицинскую помощь.
На территории предприятия вспыхнул пожар. По состоянию на 6:37 его ликвидировали.
В Белой Церкви возник пожар на кровле 9-этажки. Там повреждены 6 автомобилей. Пожар уже потушили.
По предварительным данным, 2 женщины (56 и 47 лет) получили острую реакцию на стресс. Им оказали медпомощь на месте.
Где еще раздавались взрывы?
Россия массированно атаковала Киев. В столице слышали много сильных взрывов, частично разрушена 5-этажка.
Запорожье также подверглось массированной атаке БпЛА и ракет. Там вспыхнули пожары, также информации о раненых.
Взрывы ночью прогремели и в Хмельницкой области. Заметим, что туда летели "Кинжалы" с МиГ-31К и крылатые ракеты. Утром в регионе в очередной раз раздавались взрывы.