Россия продолжает террор Украины. Ночью 28 сентября российские силы в очередной раз атаковали Киевскую область.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на главу ОВА Николая Калашника.

Что известно об атаке на Киевскую область?

В результате российской атаки в Киевской области есть пострадавшие. Также фиксируют повреждения в нескольких районах области.

В Фастовском районе повреждения получили 5 человек. Указывается, что это работники одного из предприятий хлебозавода. Им оказывают медицинскую помощь.

На территории предприятия вспыхнул пожар. По состоянию на 6:37 его ликвидировали.

В Белой Церкви возник пожар на кровле 9-этажки. Там повреждены 6 автомобилей. Пожар уже потушили.

По предварительным данным, 2 женщины (56 и 47 лет) получили острую реакцию на стресс. Им оказали медпомощь на месте.

Последствия атаки на Киевщину

Где еще раздавались взрывы?