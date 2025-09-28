Ворог тероризував Київщину: палали пожежі, є серйозні пошкодження і постраждалі
- Внаслідок російської атаки на Київщині постраждали 5 працівників підприємства у Фастівському районі, де також сталася пожежа.
- У Білій Церкві виникла пожежа на покрівлі 9-поверхівки, пошкоджено 6 автомобілів, є постраждалі.
Росія продовжує терор України. Вночі 28 вересня російські сили вкотре атакували Київщину.
Про це пише 24 Канал з посиланням на главу ОВА Миколу Калашника.
Що відомо про атаку на Київщину?
Внаслідок російської атаки на Київщині є постраждалі. Також фіксують пошкодження в декількох районах області.
У Фастівському районі пошкодження зазнали 5 людей. Вказується, що це працівники одного з підприємств хлібозаводу. Їм надають медичну допомогу.
На території підприємства спалахнула пожежа. Станом на 6:37 її ліквідували.
У Білій Церкві виникла пожежа на покрівлі 9-поверхівки. Там пошкоджено 6 автомобілів. Пожежу вже погасили.
За попередніми даними, 2 жінки (56 та 47 років) отримали гостру реакцію на стрес. Їм надали меддопомогу на місці.
Наслідки атаки на Київщину / Фото з телеграму Миколи Калашника
Де ще лунали вибухи?
Росія масовано атакувала Київ. У столиці чули багато сильних вибухів, частково зруйновано 5-поверхівку.
Запоріжжя також зазнало масованої атаки БпЛА та ракет. Там спалахнули пожежі, також є інформації про поранених.
Вибухи вночі пролунали і на Хмельниччині. Зауважимо, що туди летіли "Кинджали" з Міг-31К та крилаті ракети. Зранку в регіоні вкотре лунали вибухи.