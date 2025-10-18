Бомба пролетела 130 километров: Россия впервые атаковала реактивным КАБом Лозовую, есть пострадавшие
- Россия впервые за время войны нанесла авиационный удар реактивным КАБом по городу Лозовая, повредив 11 домов и ранив 6 человек.
- КАБ был выпущен с временно оккупированной территории Украины и пролетел примерно 130 километров.
Вечером 18 октября Россия нанесла авиационный удар по частному жилому сектору города Лозовая на Харьковщине. Установлено, что атака была осуществлена реактивным КАБом.
Это первый подобный случай в этой местности. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру и председателя ОВА Олега Синегубова.
Смотрите также Российские дроны снова несут угрозу: в каких областях Украины существует опасность
Что известно об ударе по Лозовой?
В результате удара в Лозовой повреждены 11 домов и хозяйственные постройки, вспыхнул частный дом на площади 80 квадратных метров.
Пострадали 6 человек: 4 женщины 47, 51, 66 и 77 лет и 39-летний мужчина получили ранения и травмы, а у еще одной 80-летней женщины – острая реакция на стресс. В больницу госпитализировали 47-летнюю и 77-летнюю пострадавших.
Предварительно, КАБ был выпущен с временно оккупированной территории Украины.
"Это первый случай применения управляемой авиабомбы по городу Лозовая", – отмечают в прокуратуре.
Там добавили, что речь идет об управляемой авиационной бомбе новой модификации УМПБ-5Р (реактивного типа). Она пролетела ориентировочно 130 километров.
Последствия удара по Лозовой / Фото прокуратуры, ОВА и ГСЧС
Мониторы отмечают, что, вероятно, этот же КАБ прилетел по Николаеву 16 октября.
Сейчас о массированном применении авиабомб этого типа по тыловым городам речь не идет, но опасность сохраняется в радиусе 150 километров от границы с Россией и линией боевого столкновения.
Чтобы противодействовать подобным атакам, нужно уничтожать российские Су-34 в воздухе и на аэродромах.
В то же время в телеграмм-канале "Полковник ГШ" отмечают, что по Лозовой мог прилететь не УМПБ-5Р, а УМПК с реактивным двигателем, которым россияне впервые атаковали Украину в конце весны – в начале лета 2025 года.
Обстрелы Украины: последние новости
18 октября в Сумах прогремели несколько взрывов. Россияне атаковали дронами заправочную станцию, детсад, также повреждены домохозяйства. В результате обстрела пострадали две женщины.
Также днем 18 октября в ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу из-за баллистической угрозы. В это время на Черниговщине прогремел взрыв, который и мог быть связан с баллистической ракетой.
Вечером 17 октября под атакой находилась Харьковщина. В частности, в Чугуевской громаде прозвучали по меньшей мере 12 взрывов. Были проблемы с электроснабжением.