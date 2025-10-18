Увечері 18 жовтня Росія завдала авіаційного удару по приватному житловому сектору міста Лозова на Харківщині. Встановлено, що атака була здійснена реактивним КАБом.

Це перший подібний випадок у цій місцевості. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Харківську обласну прокуратуру та голову ОВА Олега Синєгубова.

Що відомо про удар по Лозовій?

Унаслідок удару у Лозовій пошкоджено 11 будинків та господарчі споруди, спалахнула приватна оселя на площі 80 метрів квадратних.

Постраждали 6 осіб: 4 жінки 47, 51, 66 і 77 років і 39-річний чоловік отримали поранення й травми, а у ще однієї 80-річної жінки – гостра реакція на стрес. До лікарні шпиталізували 47-річну та 77-річну постраждалих.

Попередньо, КАБ був випущений з тимчасово окупованої території України.

"Це перший випадок застосування керованої авіабомби по місту Лозова", – зауважують у прокуратурі.

Там додали, що йдеться про керовану авіаційну бомбу нової модифікації УМПБ-5Р (реактивного типу). Вона пролетіла орієнтовно 130 кілометрів.

Наслідки удару по Лозовій / Фото прокуратури, ОВА та ДСНС

Монітори зазначають, що, ймовірно, цей же КАБ прилетів по Миколаєву 16 жовтня.

Наразі про масовані застосування авіабомб цього типу по тилових містах не йдеться, але небезпека зберігається у радіусі 150 кілометрів від кордону і\з Росією та лінією бойового зіткнення.

Аби протидіяти подібним атакам, потрібно знищувати російські Су-34 в повітрі та на аеродромах.

Водночас у телеграм-каналі "Полковник ГШ" зазначають, що по Лозовій міг прилетіти не УМПБ-5Р, а УМПК з реактивним двигуном, яким росіяни вперше атакували Україну наприкінці весни – на початку літа 2025 року.

