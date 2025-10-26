Москва находится под атакой дронов: в городе слышали взрывы
- 26 октября украинские дроны атаковали Москву.
- В городе есть прилеты.
Под вечер российская столица оказалась под атакой украинских дронов. В сети сообщают о прилетах.
В окрестностях Москвы слышны взрывы. На вражескую столицу летят беспилотники. Об этом, в частности, сообщает мэр города Сергей Собянин, передает 24 Канал.
Что известно об атаке на Москву 26 октября?
26 октября в период с 20:49 по 21:11 Собянин заявлял о сбитии 4 дронов, которые направлялись на Москву. По словам чиновника, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Между тем телеграмм-каналы публикуют видео, на которых слышно, как в Москве раздаются взрывы. Также отмечается, что в городе есть попадания. В частности, на одном из фото, распространенном в сети, видно столб дыма.
После попадания в Москве что-то горит / Фото соцсети
Атаку на столицу агрессора подтвердил и руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.
Напомним, что днем под Москвой беспилотник поразил нефтебазу в Серпухово. Она загорелась.
Что известно о последних атаках Украины на Россию?
На заводе "Пластмасс" в Копейске Челябинской области произошел пожар, вероятно, из-за атаки дронов. Город расположен в 1 700 километрах от административных границ Украины.
- В ночь на 22 октября Силы обороны поразили Саранский механический завод в республике Мордовия. Это предприятие производит противопехотные инженерные боеприпасы и комплекты минирования, детонаторы к боеприпасам и узлы инициирования. Также был поражен Махачкалинский нефтеперерабатывающий завод в республике Дагестан.
- 21 октября Россия подверглась одной из крупнейших комбинированных атак дронов и ракет, по воздушным целям работала ПВО. В частности, сирена раздавалась в Московской и Ленинградской области, на Брянщине зафиксировали попадание по складу БК.