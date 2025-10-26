Москва находится под атакой дронов: в городе слышали взрывы

Под вечер российская столица оказалась под атакой украинских дронов. В сети сообщают о прилетах.

В окрестностях Москвы слышны взрывы. На вражескую столицу летят беспилотники. Об этом, в частности, сообщает мэр города Сергей Собянин, передает 24 Канал.

Что известно об атаке на Москву 26 октября?

26 октября в период с 20:49 по 21:11 Собянин заявлял о сбитии 4 дронов, которые направлялись на Москву. По словам чиновника, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Между тем телеграмм-каналы публикуют видео, на которых слышно, как в Москве раздаются взрывы. Также отмечается, что в городе есть попадания. В частности, на одном из фото, распространенном в сети, видно столб дыма.

После попадания в Москве что-то горит / Фото соцсети

Атаку на столицу агрессора подтвердил и руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

Напомним, что днем под Москвой беспилотник поразил нефтебазу в Серпухово. Она загорелась.

Что известно о последних атаках Украины на Россию?

На заводе "Пластмасс" в Копейске Челябинской области произошел пожар, вероятно, из-за атаки дронов. Город расположен в 1 700 километрах от административных границ Украины.