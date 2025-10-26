Москва перебуває під атакою дронів: у місті чули вибухи
- 26 жовтня українські дрони атакували Москву.
- У місті є прильоти.
Надвечір російська столиця опинилася під атакою українських дронів. У мережі повідомляють про прильоти.
На околицях Москви чути вибухи. На ворожу столицю летять безпілотники. Про це, зокрема, повідомляє мер міста Сергій Собянін, передає 24 Канал.
Що відомо про атаку на Москву 26 жовтня?
26 жовтня у період з 20:49 по 21:11 Собянін заявляв про збиття 4 дронів, які прямували на Москву. За словами чиновника, на місці падіння уламків працюють спеціалісти екстренних служб.
Тим часом телеграм-канали публікують відео, на яких чути, як у Москві лунають вибухи. Також зазначається, що в місті є влучання. Зокрема, на одному із фото, поширеному у мережі, видно стовп диму.
Після влучання у Москві щось горить / Фото соцмережі
Приліт дрона у Москві: дивіться відео
Росіяни лякаються вибухів: дивіться відео
Атаку на столицю агресора підтвердив і керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.
Нагадаємо, що вдень під Москвою безпілотник уразив нафтобазу у Серпухово. Вона загорілася.
Що відомо про останні атаки України на Росію?
На заводі "Пластмасс" в Копєйську Челябінської області сталася пожежа, ймовірно, через атаку дронів. Місто розташоване за 1 700 кілометрів від адміністративних кордонів України.
- У ніч проти 22 жовтня Сили оборони уразили Саранський механічний завод у республіці Мордовія. Це підприємство виготовляє протипіхотні інженерні боєприпаси та комплекти мінування, детонатори до боєприпасів та вузли ініціювання. Також було уражено Махачкалінський нафтопереробний завод у республіці Дагестан.
- 21 жовтня Росія зазнала однієї з найбільших комбінованих атак дронів і ракет, по повітряних цілях працювала ППО. Зокрема, сирена лунала в Московській та Ленінградській області, на Брянщині зафіксували влучання по складу БК.