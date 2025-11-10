Опять в то же место: украинские бойцы поразили нефтебазу "Гвардейская" в Крыму

В ночь на понедельник, 10 ноября, Крым снова слышал взрывы. Силы специальных операций в третий раз за месяц поразили важную нефтебазу на временно оккупированном полуострове.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение военных ССО.

Смотрите также Теперь Крым без "Триумфа": ССО уничтожили установку С-400 и склад боеприпасов

Что известно об обстреле нефтебазы "Гвардейская"?

В очередной раз украинские воины нанесли удар по нефтебазе "Гвардейская", расположенной в Симферопольском районе. По объекту попали беспилотники, вследствие чего база получила повреждения.

В ССО рассказали, что беспилотники попали в насосную станцию нефтебазы.

Нефтебаза "Гвардейская" является важным элементом топливо-логистической системы оккупационных властей в Крыму. Она имеет важность для обеспечения военных объектов и транспорта вражеской армии,

– отметили спецназовцы.

Военные отметили, что действуют для того, чтобы россияне потеряли возможность продолжать наступательные действия.

ССО поразили нефтебазу в Крыму: смотрите видео

Интересно! Нефтебаза "Гвардейская" – это один из ключевых топливных объектов российских оккупационных войск в Крыму. Рядом также расположена военная авиабаза "Гвардейское". База из-за своего расположения является логистическим узлом для поставки топлива военным частям по всему Крыму.

На нефтебазе "Гвардейская" хранится топливо для авиации, бронетехники и автотранспорта российских оккупантов. Здесь есть 10 – 12 больших резервуаров объемом по 400 – 500 кубических метров.

Когда в последний раз били по нефтебазе "Гвардейская" в Крыму?