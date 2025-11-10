Опять в то же место: украинские бойцы поразили нефтебазу "Гвардейская" в Крыму
- ССО поразили нефтебазу "Гвардейская" в Крыму, нанеся удар беспилотниками.
- Нефтебаза является ключевым логистическим узлом для российских оккупационных войск, обеспечивая топливом военные объекты и транспорт.
В ночь на понедельник, 10 ноября, Крым снова слышал взрывы. Силы специальных операций в третий раз за месяц поразили важную нефтебазу на временно оккупированном полуострове.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение военных ССО.
Что известно об обстреле нефтебазы "Гвардейская"?
В очередной раз украинские воины нанесли удар по нефтебазе "Гвардейская", расположенной в Симферопольском районе. По объекту попали беспилотники, вследствие чего база получила повреждения.
В ССО рассказали, что беспилотники попали в насосную станцию нефтебазы.
Нефтебаза "Гвардейская" является важным элементом топливо-логистической системы оккупационных властей в Крыму. Она имеет важность для обеспечения военных объектов и транспорта вражеской армии,
– отметили спецназовцы.
Военные отметили, что действуют для того, чтобы россияне потеряли возможность продолжать наступательные действия.
ССО поразили нефтебазу в Крыму: смотрите видео
Интересно! Нефтебаза "Гвардейская" – это один из ключевых топливных объектов российских оккупационных войск в Крыму. Рядом также расположена военная авиабаза "Гвардейское". База из-за своего расположения является логистическим узлом для поставки топлива военным частям по всему Крыму.
На нефтебазе "Гвардейская" хранится топливо для авиации, бронетехники и автотранспорта российских оккупантов. Здесь есть 10 – 12 больших резервуаров объемом по 400 – 500 кубических метров.
Когда в последний раз били по нефтебазе "Гвардейская" в Крыму?
Силы специальных операций ударили по Крыму 6 ноября. Тогда под атакой оказался резервуар РВС-400 на нефтебазе "Гвардейская", который в момент удара был заполнен. Также дроны ударили по поездам на сливо-наливной эстакаде и еще нескольких нефтебазах и складах горюче-смазочных материалов.
Силы обороны также поразили в тот же день Волгоградский НПЗ, базы дронов в Донецке и нефтебазы в Крыму. На этих объектах из-за атак произошли пожары.
1 ноября в сети появились кадры, на которых заметны последствия удара по нефтебазе в Гвардейском. Тогда удалось уничтожить и серьезно повредить 4 из 11 резервуаров с топливом – а это около 36% базы.