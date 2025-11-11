В Одесской области прогремели взрывы: Россия атакует регион "Шахедами"

В ночь на 11 ноября российские войска в очередной раз атакуют Украину. На этот раз под ударом оказалась Одесская область.

Взрывы прогремели в городе Рени. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мониторинговые каналы.

Смотрите также Россия атакует Украину "Шахедами": для каких областей есть угроза

Что известно о взрывах в Одесской области?

В половине первого в Воздушных силах сообщили, что несколько групп БПЛА в Одесской области движутся в направлении Рени. Там призвали местных находиться в укрытиях. Мониторинговые каналы сообщали, что на город летит более 20 дронов. Уже в 00:37 в Рени было шумно. Отмечалось, что на Рени летит несколько групп БПЛА.

Заметим, что тревога в Одесской области началась еще в 23:01 10 ноября. По состоянию на 1:30 угроза атаки до сих пор сохраняется.

Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграмме.

Российские атаки на Украину: коротко о главном