На Одещині прогриміли вибухи: Росія атакує регіон "Шахедами"
У ніч на 11 листопада російські війська вкотре атакують Україну. Цього разу під ударом опинилась Одеська область.
Вибухи прогриміли у місті Рені. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на моніторингові канали.
Що відомо про вибухи на Одещині?
О пів на першу у Повітряних силах повідомили, що декілька груп БпЛА на Одещині рухаються у напрямку Рені. Там закликали місцевих перебувати в укриттях. Моніторингові канали повідомляли, що на місто летить понад 20 дронів. Вже о 00:37 в Рені було гучно. Зазначалося, що на Рені летить кілька груп БпЛА.
Зауважимо, що тривога в Одеській області почалася ще о 23:01 10 листопада. Станом на 1:30 загроза атаки досі зберігається.
Російські атаки на Україну: коротко про головне
10 листопада окупанти запустили дрони на Одеську область, жителі чули вибухи. Ворог застосував БпЛА проти цивільної інфраструктури. Загалом в регіоні повітряну тривогу оголошували 10 разів. Один з ворожих БпЛА упав на дах приватного будинку. Покрівлю й перекриття було частково зруйновано.
Окрім цього, росіяни пів години били дронами по Краматорській громаді Донеччини. В епіцентрі ударів був житловий сектор міста. БпЛА серйозно пошкодили житлові будинки та інші об'єкти цивільної інфраструктури, зокрема заклад освіти.
Також 9 листопада під ударом опинилася Роменська громада на Сумщині. На місці влучань виникли пожежі. Під час обстрілу дронами в Ромнах було пошкоджено об’єкти інфраструктури.