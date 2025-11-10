Про це пише 24 Канал з посиланням на очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

Що атакували росіяни на Одещині?

Удень в понеділок, 10 листопада, окупанти запустили дрони на Одеську область, жителі чули вибухи приблизно о 10:30. Ворог застосував БпЛА проти цивільної інфраструктури. Загалом в регіоні повітряну тривогу оголосили 10 разів.

Один з ворожих дронів упав на дах приватного будинку в Одеському. Покрівлю й перекриття було частково зруйновано, однак пожежа не відбулася. Повідомлень про загиблих чи постраждалих також не було.

На місці працюють відповідні служби, правоохоронці фіксують сліди чергового злочину ворога проти мирної Одещини,

– написав Кіпер.

Де ще була атака ворога 10 листопада?