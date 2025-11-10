Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

Что атаковали россияне в Одесской области?

Днем в понедельник, 10 ноября, оккупанты запустили дроны на Одесскую область, жители слышали взрывы примерно в 10:30. Враг применил БпЛА против гражданской инфраструктуры. Всего в регионе воздушную тревогу объявили 10 раз.

Один из вражеских дронов упал на крышу частного дома в Одесском. Кровля и перекрытия были частично разрушены, однако пожар не произошел. Сообщений о погибших или пострадавших также не было.

На месте работают соответствующие службы, правоохранители фиксируют следы очередного преступления врага против мирной Одесской области,

– написал Кипер.

Где еще была атака врага 10 ноября?