Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.
Смотрите также Путин в тупиковой ситуации относительно реальных успехов на фронте, она для него патовая, – Зеленский
Что атаковали россияне в Одесской области?
Днем в понедельник, 10 ноября, оккупанты запустили дроны на Одесскую область, жители слышали взрывы примерно в 10:30. Враг применил БпЛА против гражданской инфраструктуры. Всего в регионе воздушную тревогу объявили 10 раз.
Один из вражеских дронов упал на крышу частного дома в Одесском. Кровля и перекрытия были частично разрушены, однако пожар не произошел. Сообщений о погибших или пострадавших также не было.
На месте работают соответствующие службы, правоохранители фиксируют следы очередного преступления врага против мирной Одесской области,
– написал Кипер.
Где еще была атака врага 10 ноября?
Ночью оккупанты ударили дронами по Синельниковскому району и Никополю, что на Днепропетровщине. Из-за атаки частично поврежден купол храма и кровля в банке. Жертв и раненых нет.
Также российские войска ударили по жилому сектору Краснопольской общины Сумской области. Один человек травмирован. Пожар возник в частном доме.
Ночью 10 ноября враг атаковал нашу территорию двумя аэробалистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал", пятью зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 и 67 ударными БпЛА типа "Шахед", "Гербера" и беспилотниками других типов. ПВО смогла уничтожить 52 вражеских БПЛА различных типов на Востоке, Юге и в Центре страны.