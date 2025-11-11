Вибухи прогриміли у місті Рені. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на моніторингові канали.

Що відомо про вибухи на Одещині?

О пів на першу у Повітряних силах повідомили, що декілька груп БпЛА на Одещині рухаються у напрямку Рені. Там закликали місцевих перебувати в укриттях. Моніторингові канали повідомляли, що на місто летить понад 20 дронів. Вже о 00:37 в Рені було гучно.

Зауважимо, що тривога в Одеській області почалася ще о 23:01 10 листопада. Станом на 1:30 загроза атаки досі зберігається.

