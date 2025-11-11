Взрывы прогремели в городе Рени. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мониторинговые каналы.
Что известно о взрывах в Одесской области?
В половине первого в Воздушных силах сообщили, что несколько групп БПЛА в Одесской области движутся в направлении Рени. Там призвали местных находиться в укрытиях. Мониторинговые каналы сообщали, что на город летит более 20 дронов. Уже в 00:37 в Рени было шумно. Отмечалось, что на Рени летит несколько групп БПЛА.
Заметим, что тревога в Одесской области началась еще в 23:01 10 ноября. По состоянию на 1:30 угроза атаки до сих пор сохраняется.
Российские атаки на Украину: коротко о главном
10 ноября оккупанты запустили дроны на Одесскую область, жители слышали взрывы. Враг применил БпЛА против гражданской инфраструктуры. Всего в регионе воздушную тревогу объявляли 10 раз. Один из вражеских БпЛА упал на крышу частного дома. Кровля и перекрытия были частично разрушены.
Кроме этого, россияне полчаса били дронами по Краматорской общине Донецкой области. В эпицентре ударов был жилой сектор города. БпЛА серьезно повредили жилые дома и другие объекты гражданской инфраструктуры, в частности учебное заведение.
Также 9 ноября под ударом оказалась Роменская община в Сумской области. На месте попаданий возникли пожары. Во время обстрела дронами в Ромнах были повреждены объекты инфраструктуры.