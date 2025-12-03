Россияне били по Одесской области: произошел пожар на объекте энергетической инфраструктуры
- Россияне продолжают бить по энергетической инфраструктуре Одесской области.
- Возник пожар на объекте энергетической инфраструктуры, повреждено оборудование.
Российские войска в очередной раз атаковали Одесскую область. Оккупанты продолжают наносить удары по энергетической инфраструктуре региона.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Олега Кипера, главу ОВА.
Какие последствия атаки по Одесской области?
Ночью 3 декабря в результате атаки в Одесском районе произошел пожар на объекте'объекте энергетической инфраструктуры, повреждено оборудование.
По данным главы ОВА, пострадал работник предприятия и его госпитализировали в тяжелом состоянии. Медики оказывают необходимую помощь.
"Спасатели оперативно ликвидировали возгорание, продолжаются работы по устранению последствий атаки", – добавил Кипер.
Напомним, что в Одесской области около половины 1 часа ночи 3 декабря работали силы ПВО. Около 15 дронов двигались в направлении порта "Южный" и Новых Беляров. Впоследствии "Шахед" фиксировали в Черноморске.
Что известно об атаке по Украине 3 декабря: основное
Ночью 3 декабря россияне атаковали 111-ю ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.
Силами ПВО сбито/подавлено 83 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на Севере, Юге и Востоке страны.
Есть попадания 27 ударных БпЛА на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.
Больше всего повреждены объекты гражданской инфраструктуры и частные домохозяйства в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Одесской областях.