Враг атаковал Одессу и область: на энергообъектах вспыхнули пожары

Ночью Россия терроризировала Одесскую область. Враг ударил по области дронами, вызвав разрушения.

За ночь в Одесской области несколько раз объявляли воздушную тревогу. Мониторинговые каналы сообщали о серии взрывов в городе Арциз, передает 24 Канал.

Какие последствия атаки в Одесской области?

В ГСЧС рассказали о последствиях атаки на Одесский регион. Под вражеским обстрелом оказались как отдельные районы области, так и сама Одесса.

В результате попаданий российских беспилотников возникли пожары на объектах энергетической инфраструктуры и в бывшем промышленном здании. Спасатели оперативно потушили возгорания.

По предварительной информации погибших и пострадавших нет.

Пожарные тушат пожары в Одесской области / Фото ГСЧС

Глава ОГА Олег Кипер тоже прокомментировал последствия вражеской атаки на областью. По его словам, пожары также возникли на объектах транспортной инфраструктуры. Кроме того, разрушениям подверглись несколько частных жилых домов. У них выбиты остекление, повреждены крыши и заборы.

Последствия обстрела Одесской области / Фото ОВА

Что известно о российской атаке на Украину в ночь на 23 ноября?