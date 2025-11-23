Ворог атакував Одесу й область: на енергооб'єктах спалахнули пожежі
- Уночі окупанти атакували Одесу і область дронами.
- На об'єктах енергетичної інфраструктури виникли пожежі.
Уночі Росія тероризувала Одещину. Ворог вдарив по області дронами, спричинивши руйнування.
За ніч на Одещині кілька разів оголошували повітряну тривогу. Моніторингові канали повідомляли про серію вибухів у місті Арциз, передає 24 Канал.
Дивіться також Хотіли пролізти крізь туман: ЗСУ знищили росіян на шляху до центра Покровська
Які наслідки атаки на Одещину?
У ДСНС розповіли про наслідки атаки на Одеський регіон. Під ворожим обстрілом опинилися як окремі райони області, так і сама Одеса.
Внаслідок влучань російських безпілотників виникли пожежі на об'єктах енергетичної інфраструктури та в колишній промисловій будівлі. Рятувальники оперативно загасили займання.
За попередньою інформацією загиблих та постраждалих немає.
Вогнеборці гасять пожежі на Одещині / Фото ДСНС
Очільник ОВА Олег Кіпер теж прокоментував наслідки ворожої атаки на областью. За його словами, пожежі також виникли на об'єктах транспортної інфраструктури. Крім того, руйнувань зазнали кілька приватних житлових будинків. У них вибито скління, пошкоджені дахи та паркани.
Наслідки обстрілу Одещини / Фото ОВА
Що відомо про російську атаку на Україну у ніч проти 23 листопада?
У ніч проти 23 листопада противник атакував 98-ма БпЛА. Сили оборони знешкодили 69 дронів на півночі, півдні та сході країни. На жаль, є влучання 27 ударних безпілотників на 12 локаціях.
Окупанти обстріляли дронами Дніпропетровську область. У Дніпрі постраждали 15 людей. Серед них 11-річна дівчинка. Зайнялися балкони у дев'ятиповерхівці та прибудова до приватного будинку.
Увечері 22 листопада ворог атакував Запоріжжя. Постраждали 6 людей – 3 чоловіків та 3 жінок, всі госпіталізовані. Пошкоджень зазнали 2 багатоповерхівки, приміщення магазину, автівки.