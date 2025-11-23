За ніч на Одещині кілька разів оголошували повітряну тривогу. Моніторингові канали повідомляли про серію вибухів у місті Арциз, передає 24 Канал.

Які наслідки атаки на Одещину?

У ДСНС розповіли про наслідки атаки на Одеський регіон. Під ворожим обстрілом опинилися як окремі райони області, так і сама Одеса.

Внаслідок влучань російських безпілотників виникли пожежі на об'єктах енергетичної інфраструктури та в колишній промисловій будівлі. Рятувальники оперативно загасили займання.

За попередньою інформацією загиблих та постраждалих немає.

Вогнеборці гасять пожежі на Одещині / Фото ДСНС

Очільник ОВА Олег Кіпер теж прокоментував наслідки ворожої атаки на областью. За його словами, пожежі також виникли на об'єктах транспортної інфраструктури. Крім того, руйнувань зазнали кілька приватних житлових будинків. У них вибито скління, пошкоджені дахи та паркани.

Наслідки обстрілу Одещини / Фото ОВА

Що відомо про російську атаку на Україну у ніч проти 23 листопада?