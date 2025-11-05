Вспышки в небе и звуки взрывов: россияне в Орле и Владимире жалуются из-за атаки БпЛА

Ночью 5 ноября в России было громко. Взрывы прогремели в Орле и Владимире, вероятно, были поражены энергетические объекты.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на мониторинговый ресурс Exilenova+.

Взрывы в России: что говорят очевидцы?

Звуки взрывов прозвучали в городе Орел, местные рассказали о вспышках в небе. Свидетели слышали по меньшей мере 3 взрыва, из-за них задрожали стены в домах.

Губернатор Орловской области заявил, что системы ПВО уничтожили беспилотники над городом.

При падении отдельных их элементов повреждены несколько частных домов и хозяйственная постройка. На данный момент информации о пострадавших нет,

– говорит он.

Также о взрывах рассказали жители Владимира. Предположительно, дроны атаковали местную подстанцию на 720 киловольт, на ее территории заметили столб дыма.

Какие объекты России атаковали в последнее время?