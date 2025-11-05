Спалахи в небі та звуки вибухів: росіяни в Орлі та Владимирі бідкаються через атаку БпЛА

Уночі 5 листопада в Росії було гучно. Вибухи прогриміли в Орлі та Владимирі, ймовірно, було уражено енергетичні об'єкти.

Про це пише 24 Канал із посиланням на моніторинговий ресурс Exilenova+.

Дивіться також Військовий експерт спрогнозував, по яких цілях битимуть нові ракети Storm Shadow

Вибухи у Росії: що кажуть очевидці?

Звуки вибухів пролунали в місті Орел, місцеві розповіли про спалахи в небі. Свідки чули щонайменше 3 вибухи, через них затремтіли стіни в будинках.

Гучні вибухи в Росії: дивіться відео свідків

Губернатор Орловської області заявив, що системи ППО знищили безпілотники над містом.

Під час падіння окремих їхніх елементів пошкоджено кілька приватних будинків і господарську будівлю. Наразі інформації про постраждалих немає,

– каже він.

Спалах у небі під час атаки на Росію: дивіться відео очевидців

Також про вибухи розповіли жителі Владимира. Імовірно, дрони атакували місцеву підстанцію на 720 кіловольтів, на її території помітили стовп диму.

Які об'єкти Росії атакували останнім часом?