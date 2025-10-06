Ночь на 6 октября выдалась не очень спокойной на России. В частности, под ударом оказалась Брянщина.

Там атакована ТЭЦ в населенном пункте Клинцы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские телеграмм-каналы Exilenova+, "Жесть Брянск" и Supernova+.

Какие последствия ударов по Брянщине?

В сети пишут о ракетной атаке на ТЭЦ в Клинцах. А также отмечают, что после серии взрывов возник сильный пожар. По предварительной информации осинтеров, поражено "открытое распределительное устройство Клинцовской ТЭЦ 110 кВ".



Под ударом могло оказаться "Открытое распределительное устройство Клинцовской ТЭЦ 110 кВ" / Фото Supernova+

На Брянщине в результате атаки возник пожар: видео Exilenova+

Атаки на Россию: коротко о главном