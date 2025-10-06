Ніч на 6 жовтня видалася не дуже спокійною на Росії. Зокрема, під ударом опинилася Брянщина.

Там атаковано ТЕЦ у населеному пункті Клинці. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням російські телеграм-канали Exilenova+, "Жесть Брянськ" та Supernova+.

Які наслідки ударів по Брянщині?

У мережі пишуть про ракетну атаку на ТЕЦ у Клинцях. А також зазначають, що після серії вибухів виникла сильна пожежа. За попередньою інформацією осінтерів, уражено "відкритий розподільний пристрій Клинцівської ТЕЦ 110 кВ".



Під ударом міг опинитися "Відкритий розподільний пристрій Клинцівської ТЕЦ 110 кВ" / Фото Supernova+

На Брянщині внаслідок атаки виникла пожежа: відео Exilenova+

Атаки на Росію: коротко про головне