Россияне атаковали Сумы дронами: люди остались без света и воды

В Сумах после российской атаки наблюдаются перебои со светом и водоснабжением. Воду горожанам обещают подавать по графику и с заниженным давлением.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Горводоканал". В городе также продолжают действовать графики почасовых отключений света.

Какова ситуация со светом и водоснабжением в Сумах?

После того, как днем 24 ноября россияне вгатили по Сумах дроном "Ланцет", в городе начались перебои со светом. Часть города аварийно обесточили. Кроме этого, свет в Сумах до сих пор выключают по графикам.

Как сообщили в облэнерго, специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения.

Также из-за атаки на общину с 15:36 было отключено электричество на одном из водозаборов. Поэтому временно без водоснабжения остались дома:

в районе Химгородка и Басов;

на улице Сергея Табалы, Харьковской, проспекте Свободы, улиц Холодноярской бригады, Украинской Народной Республики, Шестидесятников, переулке Сапуховского и прилегающих к ним улицах.

Если станцию не удастся в ближайшее время запитать, то ее переведут на аварийно-резервное питание. Тогда вода в дома будет подаваться по графику с пониженным давлением:

вечером с 17:00 до 22:00;

утром с 05:00 до 10:00.

Обратите внимание: из-за обесточивания подкачивающих насосов ЦТП водоснабжение верхних этажей многоэтажек может быть затруднено. Подача воды в обычном режиме возобновится после стабилизации энергоснабжения,

– сообщили в коммунальном предприятии.

Что известно об атаке на Сумщину 24 ноября?