Россияне атаковали Сумы дронами: люди остались без света и воды
- В Сумах после атаки дронами возникли перебои со светом и водоснабжением, город частично обесточен.
- Воду обещают подавать по графику с пониженным давлением, если не удастся быстро восстановить электроснабжение на водозаборе.
В Сумах после российской атаки наблюдаются перебои со светом и водоснабжением. Воду горожанам обещают подавать по графику и с заниженным давлением.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Горводоканал". В городе также продолжают действовать графики почасовых отключений света.
Смотрите также Российские "Шахеды" угрожали нескольким областям: где летят дроны и каковы последствия атаки
Какова ситуация со светом и водоснабжением в Сумах?
После того, как днем 24 ноября россияне вгатили по Сумах дроном "Ланцет", в городе начались перебои со светом. Часть города аварийно обесточили. Кроме этого, свет в Сумах до сих пор выключают по графикам.
Как сообщили в облэнерго, специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения.
Также из-за атаки на общину с 15:36 было отключено электричество на одном из водозаборов. Поэтому временно без водоснабжения остались дома:
- в районе Химгородка и Басов;
- на улице Сергея Табалы, Харьковской, проспекте Свободы, улиц Холодноярской бригады, Украинской Народной Республики, Шестидесятников, переулке Сапуховского и прилегающих к ним улицах.
Если станцию не удастся в ближайшее время запитать, то ее переведут на аварийно-резервное питание. Тогда вода в дома будет подаваться по графику с пониженным давлением:
- вечером с 17:00 до 22:00;
- утром с 05:00 до 10:00.
Обратите внимание: из-за обесточивания подкачивающих насосов ЦТП водоснабжение верхних этажей многоэтажек может быть затруднено. Подача воды в обычном режиме возобновится после стабилизации энергоснабжения,
– сообщили в коммунальном предприятии.
Что известно об атаке на Сумщину 24 ноября?
В 15:25 в Сумах прогремел первый взрыв. После него на одном из объектов начался пожар, а часть города была обесточена. В ОВА отметили, что россияне ударили по гражданской инфраструктуре.
Позже в Сумах также было громко, враг продолжил атаковать город дронами.
Вражеское оружие попало в жилой сектор одного из старостинских округов. Там ранения получил 9-летний ребенок. Медики оказывают ему помощь.