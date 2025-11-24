Росіяни атакували Суми дронами: люди залишилися без світла та води

У Сумах після російської атаки спостерігаються перебої зі світлом та водопостачанням. Воду містянам обіцяють подавати за графіком і з заниженим тиском.

Про це пише 24 Канал з посиланням на "Міськводоканал". У мсті також продовжують діяти графіки погодинних відключень світла.

Яка ситуація зі світлом та водопостачанням в Сумах?

Після того, як вдень 24 листопада росіяни вгатили по Сумах дроном "Ланцет", в місті почалися перебої зі світлом. Частину міста аварійно знеструмили. Окрім цього, світло в Сумах досі вимикають за графіками.

Як повідомили в обленерго, фахівці вже працюють над відновленням електропостачання.

Також через атаки на громаду з 15:36 була відключена електрика на одному з водозаборів. Тому тимчасово без водопостачання залишилися будинки:

в районі Хіммістечка і Басів;

на вулиці Сергія Табали, Харківської, проспекті Свободи, вулиць Холодноярської бригади, Української Народної Республіки, Шістдесятників, провулку Сапухівського та прилеглих до них вулицях.

Якщо станцію не вдасться найближчим часом заживити, то її переведуть на аварійно-резервне живлення. Тоді вода в будинки подаватиметься за графіком з пониженим тиском:

ввечері з 17:00 до 22:00;

зранку з 05:00 до 10:00.

Зверніть увагу: через знеструмлення підкачувальних насосів ЦТП водопостачання верхніх поверхів багатоповерхівок може бути ускладнене. Подача води у звичайному режимі відновиться після стабілізації енергопостачання,

– повідомили в комунальному підприємстві.

Що відомо про атаку на Сумщину 24 листопада?